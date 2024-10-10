Требования РФ не налезают на голову: когда Украину заставят пойти на соглашение с Кремлем

Переговоры с Россией о перемирии могут начаться в конце 2024 или начале 2025 года, заявил в эфире "Эспрессо" политик Олег Рыбачук. При этом он утверждает, что Украина неотвратимо движется к так называемому перемирию с Россией, которое в Китае называют охлаждением войны.

Зеленский и Путин

"То есть мы фактически приближаемся к той точке, когда могут начаться переговоры с Россией. Дальше начинается самое интересное – условия", — отметил Рыбачук.

По его словам, для Украины самое главное — гарантии безопасности, потому что если перемирие будет достигнуто, то Россия не должна больше никогда решиться на агрессию против Украины.

"Далее также будет вопрос непризнания временно оккупированных Россией территорий Украины. Об этом говорил Путин, а также Лавров нагло заявил, что 4 области Украины должны признать частью РФ, о Крыме они даже уже и не напоминают", — отметил эксперт.

Политик также отметил, что международное сообщество пока не готово предоставить Украине все необходимое для победы в войне.

"Пока сближения позиций нет. В России и дальше требуют признать оккупированные территории их частью, отказ вступления Украины в НАТО и демилитаризацию Украины. Они продолжают высказывать требования, которые на голову не налезают. Впрочем, очевидно и то, что мир не готов дать Украине все, что нужно для победы. На Западе до сих пор нет для этой политической воли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина намерена проводить переговоры с РФ через посредников. Ожидается, что такие переговоры могут быть после второго саммита мира.



