Травля военных и поддержка уклонистов: командующий Сухопутными войсками реагирует на скандалы с мобилизацией

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк считает, что Россия удачно использует стратегии ведения войны, а некоторые украинские граждане стали мощным оружием в руках врага. Таким образом, Павлюк прокомментировал скандальные моменты мобилизации в Украине.



Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Фото из открытых источников

Генерал ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что через два года с момента полномасштабной войны в Украине произошли значительные изменения в восприятии украинцев, в частности из-за влияния России. Павлюк отмечает, что некоторые действия и публичные изречения граждан Украины стали оружием в руках врага.

"Вспомним, что у нас писали и распространяли в соцсетях два года назад и сравним с тем, что сейчас. От очередей к ТЦК и мемов "как служить — то все больные, а как воевать — то все здоровы", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержке уклонения от защиты Украины", — пишет в Facebook Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что Украина потеряла единство и сплоченность, в частности из-за свободных медиа и блоггеров. По его словам, большинство новостной ленты переполнены информацией об уклонистов, однако существует мало материалов о работе ТЦК, особенностях службы и исполнении воинского долга.

"Отдельная тема – отношение к военнослужащим ТЦК. Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерный прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины? Уже не говоря о том, что все кадры типа упаковки "в бус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", — подчеркнул Павлюк.

Генерал добавил, что большинство работников ТЦК сегодня это военнослужащие с ранениями, которые вернулись с фронта. Александр Павлюк заключает, что "сюжеты о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов" не помогают Украине побеждать в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчины на коне и с топорами напали на работников ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что в законопроекте о мобилизации некоторых пенсионеров обяжут становиться на учет в ТЦК.