Травля военных и поддержка уклонистов: командующий Сухопутными войсками реагирует на скандалы с мобилизацией

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Slava Kot
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк считает, что Россия удачно использует стратегии ведения войны, а некоторые украинские граждане стали мощным оружием в руках врага. Таким образом, Павлюк прокомментировал скандальные моменты мобилизации в Украине.
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Фото из открытых источников
Генерал ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что через два года с момента полномасштабной войны в Украине произошли значительные изменения в восприятии украинцев, в частности из-за влияния России. Павлюк отмечает, что некоторые действия и публичные изречения граждан Украины стали оружием в руках врага.
Командующий Сухопутными войсками отметил, что Украина потеряла единство и сплоченность, в частности из-за свободных медиа и блоггеров. По его словам, большинство новостной ленты переполнены информацией об уклонистов, однако существует мало материалов о работе ТЦК, особенностях службы и исполнении воинского долга.
Генерал добавил, что большинство работников ТЦК сегодня это военнослужащие с ранениями, которые вернулись с фронта. Александр Павлюк заключает, что "сюжеты о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов" не помогают Украине побеждать в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчины на коне и с топорами напали на работников ТЦК.
Также "Комментарии" писали, что в законопроекте о мобилизации некоторых пенсионеров обяжут становиться на учет в ТЦК.
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