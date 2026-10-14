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Трампу удалось поставить Украину перед катастрофическим выбором: эксперт ошеломил сценарием

По мнению Вадима Денисенко, Украина оказалась перед сложным выбором: усиливать давление на Россию или искать временную договоренность с Вашингтоном

14 октября 2026, 11:00
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп может пытаться заставить Украину согласиться на мирное соглашение, используя вопрос обмена разведданными как инструмент давления. Политолог и руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает, что Вашингтон стремится к быстрому результату, который американский лидер сможет представить как собственный дипломатический успех, даже если договоренность не обеспечит продолжительного мира.

Трампу удалось поставить Украину перед катастрофическим выбором: эксперт ошеломил сценарием

Фото: из открытых источников

По оценке Денисенко, прекращение передачи разведданных может стать одним из рычагов влияния на Киев. Он предполагает, что в американской администрации рассчитывают: усиление российских ракетных ударов без должной разведывательной поддержки заставит Украину поскорее согласиться на переговоры.  

"Трампу не нужен мир, ему нужно какое-то соглашение, на которое согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился", — подчеркнул политолог.

Денисенко также обратил внимание на внутриполитические факторы США. По его мнению, результаты социологических опросов и настроения американских избирателей могут повлиять на дальнейшие решения Трампа. В то же время политолог отмечает, что президент США ранее критически относился к прогнозам социологов, поэтому реакцию Белого дома сложно предположить.

Отдельная обеспокоенность эксперта вызывает способность Европы компенсировать возможное сокращение американской разведывательной поддержки. Он считает, что европейские возможности в этой сфере уступают американским, а значит Украине будет сложнее быстро найти полноценную альтернативу.

Среди возможных шагов Киева Денисенко назвал два сложных варианта: усиление давления на Россию, в том числе ударами по ее нефтеперерабатывающим заводам, или попытку договориться о временном соглашении до завершения американских выборов. По его мнению, оба сценария имеют значительные риски, поэтому Украине важно учитывать позицию европейских партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал звонка от президента США Дональда Трампа перед оглашением энергетического перемирия между Украиной и Россией. О договоренности украинский лидер узнал из социальной сети Truth Social. Об этом он рассказал в интервью американскому радио NPR.



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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0JmV9z5iRYZTVxu8GWKKJE1sDtKmu6Ki56pYPx7ce2qHEH5PCUuRzVf1nVPi18Macl
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