Трампу вдалося поставити Україну перед катастрофічним вибором: експерт приголомшив сценарієм

Президент США Дональд Трамп може намагатися змусити Україну погодитися на мирну угоду, використовуючи питання обміну розвідданими як інструмент тиску. Політолог і керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає, що Вашингтон прагне швидкого результату, який американський лідер зможе представити як власний дипломатичний успіх, навіть якщо домовленість не забезпечить тривалого миру.

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За оцінкою Денисенка, припинення передачі розвідданих може стати одним із важелів впливу на Київ. Він припускає, що в американській адміністрації розраховують: посилення російських ракетних ударів без належної розвідувальної підтримки змусить Україну швидше погодитися на переговори.

"Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб говорити, що він чогось добився", — наголосив політолог.

Денисенко також звернув увагу на внутрішньополітичні чинники у США. На його думку, результати соціологічних опитувань і настрої американських виборців можуть вплинути на подальші рішення Трампа. Водночас політолог зауважує, що президент США раніше критично ставився до прогнозів соціологів, тому реакцію Білого дому складно передбачити.

Окреме занепокоєння експерта викликає спроможність Європи компенсувати можливе скорочення американської розвідувальної підтримки. Він вважає, що європейські можливості в цій сфері поступаються американським, а отже, Україні буде складніше швидко знайти повноцінну альтернативу.

Серед можливих кроків Києва Денисенко назвав два складні варіанти: посилення тиску на Росію, зокрема ударами по її нафтопереробних заводах, або спробу домовитися про тимчасову угоду до завершення американських виборів. На його думку, обидва сценарії мають значні ризики, тому Україні важливо зважати на позицію європейських партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував дзвінка від президента США Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про домовленість український лідер дізнався із соціальної мережі Truth Social. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR.