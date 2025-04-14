Трамп заявил об ошибке РФ: при чем здесь удар по Сумам

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вчерашнюю ракетную атаку страны-агрессора по Сумам, в результате которой погибли 34 человека. Больше сотни получили ранения. Как передает портал "Комментарии", глава Белого дома назвал произошедшее "ужасной ошибкой".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", — сказал Дональд Трамп во время разговора с представителями масс-медиа.

На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.

В то же время президент США еще раз повторил, что якобы россияне совершили ошибку.

"Я так считаю. Слушайте, спросите у них", — высказался Дональд Трамп.

Кроме того, американский лидер высказал мнение, что "развязывание этой войны (России с Украиной — ред.) — это злоупотребление властью".

"Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну", — в очередной раз повторил Трамп свой тезис.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать лет".



