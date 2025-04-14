Трамп заявил об ошибке РФ: при чем здесь удар по Сумам

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп отреагировал на вчерашнюю ракетную атаку страны-агрессора по Сумам, в результате которой погибли 34 человека. Больше сотни получили ранения. Как передает портал "Комментарии", глава Белого дома назвал произошедшее "ужасной ошибкой".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.
В то же время президент США еще раз повторил, что якобы россияне совершили ошибку.
Кроме того, американский лидер высказал мнение, что "развязывание этой войны (России с Украиной — ред.) — это злоупотребление властью".
Читайте также на портале "Комментарии" — почему, если бы не проклятый совок, десятков жертв в Сумах после удара РФ могло бы и не быть.
Также издание "Комментарии" сообщало – в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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