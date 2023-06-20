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Трамп заявил, что мог остановить нападение Путина на Украину

Экспрезидент США Дональд Трамп рассказал, что мог предотвратить или отсрочить полномасштабное вторжение России в Украину.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что будь он президентом Соединенных Штатов, то российский диктатор Владимир Путин не напал бы на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Трамп заявил, что мог остановить нападение Путина на Украину

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп впервые дал большое интервью с момента предъявления ему обвинений по делу о сокрытии секретных документов в своем доме. Во время разговора с журналистом телеканала Fox News, американский политик заявил, что если бы был президентом, то мог отсрочить или остановить нападение Путина на Украину, сказав российскому президенту "не делать этого".


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"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я имею в виду, что я не общался с ним в течение длительного времени, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", – сказал Дональд Трамп.

Ранее Трамп рассказывал, что мог закончить войну в Украине через 24 часа поговорив с президентом России Владимиром Путиным.

"Я сказал, что если ты это сделаешь, то будешь иметь ад. Это будет катастрофа. Не делай этого", — заявлял Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп через неделю после вынесения обвинений объяснил, почему не отдает секретные документы. По его словам, между секретными документами лежат его личные вещи.

Также "Комментарии" писали, что бывший американский президент Дональд Трамп может себя помиловать. Такой вариант озвучил американский адвокат, считающий, что у Трампа есть два пути. Первый – попасть в тюрьму из-за серьезных обвинений, а второй – выиграть выборы на пост президента США и снять с себя обвинения.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:49

Просто не треба було провокувати. Цілий рік кричати що Україна сама має право вирішувати чи вступати її в НАТО і дратувати цим Росію. Як поводився корумпованих вождь як пророкував відомо теж всьому світові. Та і 30 років морального знущання над сусідами не пройшли дарма.


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