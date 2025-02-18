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Трамп всего лишь хромая утка: на Западе назвали фатальное последствие быстрой сделки с Путиным

CNN пишет о том, что Европа содрогается от желания Трампа очень быстро заключить сделку с Путиным

сегодня, 11:25
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Кравцев Сергей

Попытки президента США Дональда Трампа представить себя "великим переговорщиком" выглядят наивными. Он уже фактически уступил России ключевые цели, за которые воюет Кремль, сочувствуя мотивам российского вторжения. Кроме того, Трамп обрушился с критикой на европейских союзников, которые разделили с США экономическое и военное бремя поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Трамп всего лишь хромая утка: на Западе назвали фатальное последствие быстрой сделки с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты сообщают, что Владимир Путин использует оккупированные территории, чтобы перевооружить армию и подготовиться к новому этапу войны. Его долгосрочная стратегия – дестабилизировать Украину и привести к власти в Киеве лояльный Кремлю режим, тогда как Дональд Трамп всего лишь "хромая утка" на один срок, которая отчаянно стремится к быстрой сделке, не задумываясь о последствиях.

"Порой кажется, что война для Трампа – это всего лишь отвлекающий фактор от его истинного желания – личной встречи с Путиным, одним из мировых лидеров, которых он искренне восхищается", — говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины. Вроде бы американцы стремились получить наши ископаемые без каких-либо гарантий для Украины. Об этом пишет Washington Post. Как сейчас может развиваться ситуация? Не окажется ли так, что США теперь могут отказаться от продления помощи Украине, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/02/18/politics/trump-putin-deal-ukraine-analysis/index.html
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