Трамп вместе с Путиным убивают мирных украинцев в их кроватях: детали ужасного плана

У сегодняшнего очередного преступления против человечности, массового убийства мирного украинского населения два автора – кремлевский диктатор Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил социолог Игорь Эйдман.

Путин и Трамп

"Американский президент вчерашним заявлением о неизбежной капитуляции Украины, которую Зеленский якобы затягивает, фактически пригласил Россию усилить на него военное давление. Путин откликнулся тем, что может и привык делать — массовыми убийствами украинцев", — заявил социолог.

При этом, по его словам, Трамп сдает Путину не Украину, а страну, где он сейчас фактически господствует, то есть США.

"Верного союзника — Украину он предает, а свою страну сдает врагу, как подкупленный римский полководец — полчищам варваров доверившийся ему город. Уверен, что Украина выстоит, а вот, что будет со Штатами?" — спрашивает Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 24 апреля Россия массированно ударила по Украине ракетами и дронами. Основной удар был по Киеву. В частности, по данным Воздушных сил было обнаружено 215 целей противника. Среди них были баллистические ракеты "Искандер", ракеты Х-101, "Калибры", авиационные ракеты Х-59/Х-69 и ударные дроны Shahed и имитаторы. По предварительным данным, в результате удара по Киеву погибли по меньшей мере 10 человек. Сообщается о около 100 пострадавших. Многие украинцы до сих пор ищут под завалами. В ГСЧС сообщили, что россияне нанесли удары по жилым домам в столице.

При этом политолог Петр Олещук заявил, что этот массированный удар Кремль согласовал с Белым домом, чтобы таким образом принудить Украину к капитуляции.







