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Ткачик Олеся
В ночь на 24 апреля Россия массированно ударила по Украине ракетами и дронами. Основной удар был по Киеву. В частности, по данным Воздушных сил было обнаружено 215 целей противника. Среди них были баллистические ракеты "Искандер", ракеты Х-101, "Калибры", авиационные ракеты Х-59/Х-69 и ударные дроны Shahed и имитаторы.
Удар по Украине
По предварительным данным, в результате удара по Киеву погибли по меньшей мере 10 человек. Сообщается о около 100 пострадавших. Многие украинцы до сих пор ищут под завалами. В ГСЧС сообщили, что россияне нанесли удары по жилым домам в столице.
Кроме того, он добавил, что кремлевского диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа раздражает, что Украина никак не хочет капитулировать и отдавать свои территории.
По словам эксперта, Украину принуждают к капитуляции, потому что якобы убийце и террористу, организатору геноцида и международному преступнику не хватает признания собственности на Крым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 24 апреля украинская столица подверглась комбинированной атаке кафиров. К утру известно о девяти погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная.
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