В ночь на 24 апреля Россия массированно ударила по Украине ракетами и дронами. Основной удар был по Киеву. В частности, по данным Воздушных сил было обнаружено 215 целей противника. Среди них были баллистические ракеты "Искандер", ракеты Х-101, "Калибры", авиационные ракеты Х-59/Х-69 и ударные дроны Shahed и имитаторы.

Удар по Украине

По предварительным данным, в результате удара по Киеву погибли по меньшей мере 10 человек. Сообщается о около 100 пострадавших. Многие украинцы до сих пор ищут под завалами. В ГСЧС сообщили, что россияне нанесли удары по жилым домам в столице.

"Ни за что не поверю, что сегодняшний массовый обстрел Украины всем, что летит, не был согласован рашней с администрацией Трампа в качестве средства "принуждения к капитуляции", — отметил политолог Петр Олещук.

Кроме того, он добавил, что кремлевского диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа раздражает, что Украина никак не хочет капитулировать и отдавать свои территории.

По словам эксперта, Украину принуждают к капитуляции, потому что якобы убийце и террористу, организатору геноцида и международному преступнику не хватает признания собственности на Крым.

"Получит признание – и сразу станет белым и пушистым. Это же так работает. Если безумному диктатору отдать кусок соседнего государства, он станет нормальным. И вообще не начнет мировую войну. Именно так это всегда и было в истории", – иронизирует политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 24 апреля украинская столица подверглась комбинированной атаке кафиров. К утру известно о девяти погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная.



