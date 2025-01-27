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Трамп уже сейчас начинает указывать Путину на его место: экс-глава МИД указал на важный нюанс

Владимир Огрызко считает, что никаких четких сроков окончания войны войны в Украине у 47-го президента США нет

сегодня, 15:07
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Кравцев Сергей

Конкретного плана остановки войны между Россией и Украиной у США на сегодня нет, но уже сейчас Дональд Трамп начинает указывать российскому диктатору Владимиру Путину на его далеко не первое место в этой ситуации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Трамп уже сейчас начинает указывать Путину на его место: экс-глава МИД указал на важный нюанс

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дипломат отметил, что вопрос остановки войны не может быть решен за 24 часа.

"Трамп так говорил, потому что хотел всем показать, что он мачо, который может все сделать в течение дня. Сейчас уже речь идет о 100 днях, а потом еще 100 дней. Уже понятно, что расписанной программы детально программы нет, но есть положительные моменты — он (речь идет о президенте США – ред.) начинает, извините на слове, нагибать Путина. И это хорошо, потому что показывает кто в доме хозяин", — подчеркнул Огрызко.

При этом добавил, что "лепет" Путина в ответ на резкие заявления Трампа относительно серьезных экономических шагов против России в случае нежелания идти на переговоры, показывает, что субординация уже установлена – есть тот, кто ведет и тот, кого ведут. 

По его словам, всем сейчас понятно, что в мире есть два ключевых игрока — США и Китай, а все остальное зависит от того как они или между собой договорятся, или произойдет то, что приведет к вероятнее всего торгово-экономическому кризису глобального характера, в результате чего одна из этих сил будет иметь экономические возможности влиять на другую.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них – сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".




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