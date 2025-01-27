Трамп уже сейчас начинает указывать Путину на его место: экс-глава МИД указал на важный нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Конкретного плана остановки войны между Россией и Украиной у США на сегодня нет, но уже сейчас Дональд Трамп начинает указывать российскому диктатору Владимиру Путину на его далеко не первое место в этой ситуации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дипломат отметил, что вопрос остановки войны не может быть решен за 24 часа.
При этом добавил, что "лепет" Путина в ответ на резкие заявления Трампа относительно серьезных экономических шагов против России в случае нежелания идти на переговоры, показывает, что субординация уже установлена – есть тот, кто ведет и тот, кого ведут.
По его словам, всем сейчас понятно, что в мире есть два ключевых игрока — США и Китай, а все остальное зависит от того как они или между собой договорятся, или произойдет то, что приведет к вероятнее всего торгово-экономическому кризису глобального характера, в результате чего одна из этих сил будет иметь экономические возможности влиять на другую.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них – сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".
Новости