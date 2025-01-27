Путин продолжает делать ставку на Трампа: на Западе рассказали, что задумал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них – сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в то же время Владимир Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с США, в частности в таких сферах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Он отметил: "Нам стоит встретиться и обсудить вопросы, которые важны как для США, так и для России".

Авторы публикации считают, что приглашение к широким переговорам демонстрирует, что Путин продолжает делать ставку на Трампа, несмотря на жесткую риторику со стороны последнего. Однако российские официальные лица продолжают демонизировать США, готовясь к возможному провалу этих переговоров.

Эксперт по переговорам Венди Шерман отметила, что администрация Трампа должна быть готова к серьезным вызовам.

"Путин будет стремиться как можно больше территориальных уступок, исключения Украины из НАТО и отсутствия западного ядерного оружия в Европе", — предупредила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — из США пришли тревожные новости. Рейтинговое издание "Politico" написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также "Reuters". В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины, ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



