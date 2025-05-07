Трамп таки успел навредить Путину: почему с российским бюджетом может быть беда уже в 2025 году

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Кравцев Сергей
Способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году будет под серьезной угрозой. Причина этого – недавний фактически обвал цен на нефть, связанный радикальными решениями президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в X (Twitter).
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Как отмечают британские специалисты, из-за ухудшения ценовых ожиданий Министерство финансов РФ снизило прогнозируемые доходы от нефти и газа на 25% — 10,94 трлн рублей до 8,32 трлн (с 135 млрд долларов до 103 млрд долларов).
Между тем прогноз дефицита бюджета на 2025 год увеличился с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.
Несмотря на это, Россия продолжает отдавать приоритет военным расходам в ущерб экономической устойчивости. РФ пересмотрела общий прогноз расходов на 2025 год на 830 млрд рублей (10,2 млрд долларов).
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения по завершению войны в Украине. Может ли подобный метод заставить Путина согласиться на прекращение огня? Что ждут США, почему не вводят более жесткие санкции в отношении РФ, которая пока наотрез отказывается прекращать огонь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Польша надеется согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. В новом пакете ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
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