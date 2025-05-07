Трамп таки успел навредить Путину: почему с российским бюджетом может быть беда уже в 2025 году

Способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году будет под серьезной угрозой. Причина этого – недавний фактически обвал цен на нефть, связанный радикальными решениями президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в X (Twitter).

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Как отмечают британские специалисты, из-за ухудшения ценовых ожиданий Министерство финансов РФ снизило прогнозируемые доходы от нефти и газа на 25% — 10,94 трлн рублей до 8,32 трлн (с 135 млрд долларов до 103 млрд долларов).

Между тем прогноз дефицита бюджета на 2025 год увеличился с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Несмотря на это, Россия продолжает отдавать приоритет военным расходам в ущерб экономической устойчивости. РФ пересмотрела общий прогноз расходов на 2025 год на 830 млрд рублей (10,2 млрд долларов).

"Если цены на нефть будут оставаться низкими, Россия почти наверняка еще больше истощит свои финансовые резервы для поддержания высоких государственных расходов", — отмечает британская разведка.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения по завершению войны в Украине. Может ли подобный метод заставить Путина согласиться на прекращение огня? Что ждут США, почему не вводят более жесткие санкции в отношении РФ, которая пока наотрез отказывается прекращать огонь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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