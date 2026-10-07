Трамп снова заговорил о скором мире в Украине: когда этот ужас закончится

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о приближении завершения войны в Украине. По его словам, мирное урегулирование якобы находится ближе, чем может показаться на фоне продолжающихся боевых действий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Верьте или нет, но это действительно становится ближе. Хотя так не выглядит", — заявил Трамп, комментируя перспективы окончания войны.

Американский президент не стал уточнять, какие именно события или дипломатические договоренности позволяют ему делать такой вывод. Он также не привел конкретных сроков возможного завершения войны и не сообщил о новых соглашениях между сторонами.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия публично объявленного соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Трамп уже неоднократно говорил о необходимости скорейшего окончания войны и о своих попытках добиться мирного урегулирования.

При этом нынешнее заявление отличается тем, что президент США снова подчеркнул: внешняя картина может не соответствовать реальному состоянию переговорного процесса. По его словам, ситуация выглядит так, будто до мира еще далеко, однако внутри дипломатических контактов якобы происходят процессы, приближающие договоренности.

Какие именно контакты или предложения имеет в виду Трамп, остается неизвестным. Белый дом пока не раскрыл дополнительных деталей, которые позволили бы оценить его заявление.

Таким образом, слова американского президента пока остаются политической оценкой перспектив урегулирования, а не объявлением о достигнутом соглашении. Конкретных условий возможного мира или даты прекращения боевых действий Трамп не назвал.

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