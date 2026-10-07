Трамп знову заговорив про швидкий мир в Україні: коли цей жах закінчиться

Президент США Дональд Трамп знову заявив про наближення до завершення війни в Україні. За його словами, мирне врегулювання нібито знаходиться ближче, ніж може здатися на тлі бойових дій.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Вірте чи ні, але це справді стає ближчим. Хоча так не виглядає", — заявив Трамп, коментуючи перспективи закінчення війни.

Американський президент не став уточнювати, які саме події чи дипломатичні домовленості дозволяють йому робити такий висновок. Він також не навів конкретних термінів можливого завершення війни та не повідомив про нові угоди між сторонами.

Заява прозвучала на тлі бойових дій, що тривають, і відсутності публічно оголошеної угоди про припинення вогню. Незважаючи на це, Трамп уже неодноразово говорив про необхідність якнайшвидшого закінчення війни та про свої спроби домогтися мирного врегулювання.

При цьому нинішня заява відрізняється тим, що президент США знову наголосив: зовнішня картина може не відповідати реальному стану переговорного процесу. За його словами, ситуація виглядає так, ніби до світу ще далеко, проте всередині дипломатичних контактів нібито відбуваються процеси, що наближають домовленості.

Які саме контакти чи пропозиції мають на увазі Трамп, залишається невідомим. Білий дім поки що не розкрив додаткових деталей, які б дозволили оцінити його заяву.

Таким чином, слова американського президента поки що залишаються політичною оцінкою перспектив врегулювання, а не оголошенням про досягнуту угоду. Конкретних умов можливого миру чи дати припинення бойових дій Трамп не назвав.

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