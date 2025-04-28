Трамп сказал, чем Зеленский готов пожертвовать, ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский готов признать то, что Украина теряет Крым, но взамен получает завершение боевых действий и долгожданный мир. Как передает портал "Комментарии", заявление главы Белого дома приводит "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент доброжелательно охарактеризовал свою встречу с украинским лидером в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.

Отвечая на вопрос об изменении отношения после резонансной перепалки лидеров в Белом доме в конце февраля, Трамп сказал, что он видит, что Владимир Зеленский стал спокойнее и, что с ним можно вести диалог о заключении мирной сделки.

Отметим, в то же время Дональд Трамп выразил свое разочарование относительно российского диктатора Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву и заявил, что его теперь покинула уверенность, относится ли российский лидер серьезно к вопросу прекращения войны.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что уже есть основа для соглашения. Поэтому больше нет преград для подписания важного документа и прекращения войны, что вернет к обыденной жизни миллионы людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что оккупанты за время после Пасхи лишь восстановили привычную для них штурмовую активность.

"Конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и дальше затягивать эту войну", – сказал президент.



