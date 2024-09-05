Трамп сделал новое заявление о своем плане закончить войну в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него есть точный план, как закончить войну в Украине. Однако, по словам бывшего президента США, он не может рассказать его детали, ведь тогда план потерпит неудачу.



Трамп о плане окончить войну в Украине. Фото из открытых источников

3 сентября Дональд Трампа появился в подкасте Лекса Фридмана и ответил на ряд вопросов, в частности, о войне в Украине. Трамп вспомнил о своем плане быстро закончить войну, однако объяснил, почему он до сих пор не озвучил детали, как это сделать.

"У меня есть точный план, как закончить войну между Украиной и Россией. У меня также есть определенная идея относительно Китая, потому что у нас будут большие проблемы... Но я не могу озвучить вам эти планы, потому что если я расскажу об этих планах, то не смогу ими воспользоваться, и они потерпят неудачу", — сказал Трамп.

Дональд Трамп активно заявляет о существовании плана, который может завершить войну в Украине в течение 24 часов. По словам лидера республиканцев, он реализует свой план окончания войны, если станет президентом США. В своих заявлениях Трамп указывает, что хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, с которым поговорит и заставит их договориться окончить войну.

Владимир Зеленский в ноябре 2023 года обратился к Трампу и призвал его поделиться своим мирным планом. Однако Зеленский добавил, если план Трампа содержит территориальные уступки Украины, тогда такие предложения не план мирно закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил власти Украины во лжи относительно жертв на войне.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на мирный план Трампа об окончании войны в Украине.