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Трамп резко изменил свою позицию по войне: Украине прочат неоднозначный сценарий

Глава Белого дома применял подобную стратегию в урегулировании ситуации в Секторе Газы, во время конфликта с Ираном до сих пор призывает Тегеран к заключению соглашения.

28 июля 2025, 11:10 comments1021
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп долгое время пытался найти общий язык с Владимиром Путиным, демонстрируя приверженность идее договоренностей. Однако постепенно, по словам главы "Центра совместных действий" Олега Рыбачука, в Вашингтоне пришло осознание того, что Кремль не заинтересован в реальном мире.

Трамп резко изменил свою позицию по войне: Украине прочат неоднозначный сценарий

Дональд Трамп. Фото: СNN

Трамп и дальше пытается использовать свою фирменную стратегию переговоров: сначала – эскалация, потом – откат с предложением "соглашения на его условиях". Этот подход он уже применял в отношении сектора Газа, Ирана и снова предлагает подобное России.

Впрочем, сейчас его риторика меняется: в США усиливается медийное давление, а журналисты требуют четких ответов на планы Трампа в отношениях с Кремлем. Он заявляет о потере терпения, разочаровании и готовности действовать жестко. Более того, Трамп настаивает на личном контроле за пределами санкций, который должен быть прописан в соответствующем законопроекте.

Политически ему все труднее сохранять образ силы: Кремль игнорирует его предложения, а в США растет скепсис. В ответ раздаются заявления о возможности давления на Россию, в частности из-за заявлений таких союзников, как сенатор Линдси Грэм.

В то же время самое заметное изменение — реальные шаги по отношению к Украине. США дали "зеленый свет" на продажу вооружения Киеву, включая системы Patriot. К этому процессу присоединяются и европейские партнеры.

Рыбачук считает, что Трамп уже не видит в Путине союзника, хотя не исключает, что в будущем тот снова попытается "заключить выгодное соглашение". Но пока риторика Трампа — сигнал, что США все больше склоняются к реальной поддержке Украины.

Как уже писал портал "Комментарии", в Стамбуле 23 июля 2025 состоялась третья встреча между представителями Украины и России в рамках переговорного процесса. По информации из открытых источников, переговоры не принесли заметного результата. Более того, одна из новых инициатив Кремля вызывает обеспокоенность экспертов.



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Источник: https://24tv.ua/geopolitics/pozitsiya-trampa-shhodo-viyni-rosiyi-proti-ukrayini-zminilas_n2880294
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