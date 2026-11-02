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Трамп разочарован из-за войны в Украине: Лумер раскрыла, чего хочет президент США

Поведение руководства РФ четко показывает, что нет интереса в мире

2 ноября 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается из-за отсутствия прогресса в вопросе завершения войны России против Украины. Американский лидер ищет способы усадить Киев и Москву за стол переговоров, однако достичь договоренностей пока не удается. Об этом в интервью РБК-Украина заявила американская политическая инфлюэнсер Лора Лумер.

Трамп разочарован из-за войны в Украине: Лумер раскрыла, чего хочет президент США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По ее словам, Трамп недоволен тем, что не смог завершить войну в первый день своего второго президентского срока, как обещал в ходе избирательной кампании 2024 года. Теперь глава Белого дома стремится выполнить предвыборные обещания и добиться переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Лумер также обратила внимание на внутриполитический фактор. По ее оценке, приближение промежуточных выборов в США усиливает давление на Трампа. Их результаты будут иметь важное значение для позиций республиканцев в Конгрессе и политических перспектив американского президента на последние два года каденции.

В то же время инфлюэнсер считает, что Киев демонстрирует большую готовность к мирному процессу, чем Москва.

"Кажется, что Зеленский гораздо охотнее и в большей степени соглашается на заключение соглашения, в отличие от Путина и Лаврова", — отметила она.

По мнению Лумера, действия российского руководства свидетельствуют об отсутствии реальной заинтересованности в мирном урегулировании. Она также заявила, что Москва не демонстрирует должного уважения к администрации Трампа.

Таким образом, несмотря на стремление Вашингтона добиться переговоров, позиция Кремля остается одним из главных препятствий на пути к завершению войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп может решиться на новую войну: кто срочно пытается остановить эскалацию.




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