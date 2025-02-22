Трамп рассказал, как видит завершение войны в Украине: что посоветовал Зеленскому и Путину

Российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли, сообщает "Deutsche Welle".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время церемонии в Вашингтоне Трамп отметил, что Россия заинтересована в подписании соглашения, а переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться. Потому что, знаете, что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей", – высказался американский лидер.

Также Дональд Трамп опроверг информацию, распространенную в СМИ, о его якобы намерении посетить Москву 9 мая на празднование так называемого "Дня Победы".

Кроме того, он заявил, что соглашение с Украиной по минеральным ресурсам близко к завершению, повторив комментарии, сделанные несколькими часами ранее его советником по национальной безопасности Майком Уолцем.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев хотели бы, чтобы пришло то время, когда российский диктатор Владимир Путин и все россияне, которые взяли в руки оружие, понесли наказание за военные преступления против Украины. Во многом, когда это могло случится зависело от США. Вот только администрация Дональда Трампа уже дала понять, что может прекратить международные усилия по преследованию России за вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph", ссылаясь на слова западных чиновников.



