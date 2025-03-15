Трамп продает территорию Украины и членство в НАТО: какие факты о переговорах пытаются скрыть

В СМИ просачивается довольно противоречивая информация о переговорах прекращению огня в Украине. Советник по нацбезопасности Майкл Уолтц намекает на договоренности об отказе Украины от НАТО и переходе Донбасса и других территорий под контроль России. И в то же время госсекретарь СЩА Марк Рубио говорит, что Трамп не говорил ни о какой позиции относительно предоставления России каких-либо прав на территорию Украины. Что происходит на самом деле? Может ли Трамп пойти на условия Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Поводов просто взять и согласиться на капитуляцию у нас нет

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что таковы новые реалии: команда Трампа оперирует нашими суверенными территориями в неизвестных договоренностях.

"Трамп анонсировал, что 17 марта нас ждет нечто масштабное. Но мы понятия не имеем, что именно обещают сейчас России, чтобы Путин согласился на прекращение огня. Уолтц говорит, что обещают территории и отказ от НАТО. Рубио прямо противоречит этому: "каждая страна имеет право охранять свою территорию". После чего прямо ссылается на Трампа, но в специфических формулировках. Не однозначно "Россия ни при каких условиях не может претендовать на любую территорию Украины". А просто "Трамп не говорил ни о какой позиции относительно прав на украинские территории". То позиции пока нет. Или позиция есть, но не одна. Или уж и права на территорию есть, но Трамп не озвучивал ничего. Может быть, Трамп именно так видит "дипломатический тип общения"? Когда отдельные помощники озвучивают противоположные вещи, а как пригодится, кто-то из них скажет, что запутался. Ну, или "пошутил". Трамп сам отлично работает по этой схеме", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий подчеркивает, для Украины важно, что у нас представления нет, во что нас вовлекают на закрытых переговорах.

"Но, в конце концов, у нас всегда останется право сказать просто "нет". Хотя, учитывая эмоциональность Трампа, "очень, очень благодарим, но нет, вы так благородны, но мы не можем принять столь широкого жеста", — отметил Голобуцкий.

Он добавляет, Европа обозначила свою позицию. И Трамп этому поспособствовал и продолжает способствовать, например, грозит Дании оружием отобрать Гренландию – и одновременно просит у той же Дании яйца крупнооптовыми закупками, потому что в Америке тяжелые проблемы с этим. Плюс есть позиция около 60% американцев. И позиция республиканцев – не трампистов. И позиция демократов.

"То есть просто нам не будет. Но поводов просто взять и согласиться на капитуляцию, о которой договорился вместо нас Трамп, сдав все наши козыри и вопросы для торговли еще до начала переговоров – таких поводов нет. И очень вряд ли появятся", – подытожил политтехнолог.

У Трампа векторы меняются очень быстро

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп быстро меняет свои векторы. Он стремится показать результат по прекращению войны в Украине как можно быстрее.

Эксперт отметил, что нельзя полностью отбрасывать давление со стороны Трампа на российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия в Украине.

"Но мы видим, что у Трампа векторы меняются очень быстро. Я все-таки не психолог, мне не хватает профессиональных знаний для таких оценок 100%, но, мне кажется, он не может долго выдерживать внимание на каком-то одном векторе. То есть, для того, чтобы осуществлять такие вот санкции, санкции... И его поджимает время", — пояснил он.

Евгений Магда считает, что Трамп стремится достичь быстрого успеха, но пока ему трудно это сделать. Он также отмечает, что хотя на сайте Белого дома было заявлено о "50 победах за 50 дней", эти победы не выглядят впечатляющими.

Также издание "Комментарии" сообщало – что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине.



