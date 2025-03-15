Трамп продает территорию Украины и членство в НАТО: какие факты о переговорах пытаются скрыть

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Кравцев Сергей
В СМИ просачивается довольно противоречивая информация о переговорах прекращению огня в Украине. Советник по нацбезопасности Майкл Уолтц намекает на договоренности об отказе Украины от НАТО и переходе Донбасса и других территорий под контроль России. И в то же время госсекретарь СЩА Марк Рубио говорит, что Трамп не говорил ни о какой позиции относительно предоставления России каких-либо прав на территорию Украины. Что происходит на самом деле? Может ли Трамп пойти на условия Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что таковы новые реалии: команда Трампа оперирует нашими суверенными территориями в неизвестных договоренностях.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, для Украины важно, что у нас представления нет, во что нас вовлекают на закрытых переговорах.
Он добавляет, Европа обозначила свою позицию. И Трамп этому поспособствовал и продолжает способствовать, например, грозит Дании оружием отобрать Гренландию – и одновременно просит у той же Дании яйца крупнооптовыми закупками, потому что в Америке тяжелые проблемы с этим. Плюс есть позиция около 60% американцев. И позиция республиканцев – не трампистов. И позиция демократов.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп быстро меняет свои векторы. Он стремится показать результат по прекращению войны в Украине как можно быстрее.
Эксперт отметил, что нельзя полностью отбрасывать давление со стороны Трампа на российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия в Украине.
Евгений Магда считает, что Трамп стремится достичь быстрого успеха, но пока ему трудно это сделать. Он также отмечает, что хотя на сайте Белого дома было заявлено о "50 победах за 50 дней", эти победы не выглядят впечатляющими.
Также издание "Комментарии" сообщало – что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине.
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