Что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине

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Кравцев Сергей
Практически и дня не проходит, чтобы президент США Дональд Трамп не делал резонансные заявления о продвижении вопроса по прекращению войны в Украине. Но на сегодняшний день Трамп не может предложить ничего такого, что заставило бы Россию отказаться от своих целей в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
В публикации говорится, 12 марта Путин, облачившись в военную форму, посетил один из пунктов управления группировкой российских войск, где заслушал доклад о том, что Москва якобы близка к возвращению всей Курской области. По данным издания, послание российского диктатора было четким: у РФ нет причин прекращать боевые действия без достижения всех поставленных целей.
Уточняется, что пока Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, задача Путина заключается в том, чтобы максимально использовать преимущество России на поле боя и в то же время убедить США в том, что сближение с американским президентом идет по плану.
В свою очередь, директор и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что для Путина 30-дневное прекращение огня "выглядит, как ловушка".
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