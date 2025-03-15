Что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине

Практически и дня не проходит, чтобы президент США Дональд Трамп не делал резонансные заявления о продвижении вопроса по прекращению войны в Украине. Но на сегодняшний день Трамп не может предложить ничего такого, что заставило бы Россию отказаться от своих целей в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, 12 марта Путин, облачившись в военную форму, посетил один из пунктов управления группировкой российских войск, где заслушал доклад о том, что Москва якобы близка к возвращению всей Курской области. По данным издания, послание российского диктатора было четким: у РФ нет причин прекращать боевые действия без достижения всех поставленных целей.

Уточняется, что пока Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, задача Путина заключается в том, чтобы максимально использовать преимущество России на поле боя и в то же время убедить США в том, что сближение с американским президентом идет по плану.

"Для русских рычагом воздействия является продолжение боевых действий, пока они ведут переговоры. Именно поэтому они захотят увязать любое обсуждение прекращения боевых действий с более обширным политическим процессом", — считает политолог из Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

В свою очередь, директор и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что для Путина 30-дневное прекращение огня "выглядит, как ловушка".

"Есть шанс, что Россия загонит Украину в угол на поле боя, и тогда ей придется принимать неудобные решения. РФ знает, что Трамп хочет быстрого достижения мира, но она не может спустить Украину с крючка", — отметил он.

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