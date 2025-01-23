Трамп потребует от Украины отдать четыре области Путину: что известно

Президент США Дональд Трамп настроен на быстрое окончание войны за счет интересов Украины. Он может поддержать требования российского правителя Владимира Путина. Как передает 23 января портал "Комментарии", такой сценарий в интервью Главреду допустил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Трамп может требовать от Украины быстрого окончания войны на условиях Путина, считает Жданов. Фото: "Комментарии"

Эксперт утверждает, что Трампу очень нравятся жесткие методы правления Путина, и он всегда называл его "хорошим парнем".

"Вот и сейчас Трамп сходу настроен на телефонный звонок Путину и встречу с ним. И я не удивлюсь, если после встречи с Путиным Трамп потребует от нас вывести войска на административные границы областей, которые Россия внесла в свою конституцию", — допустил Жданов.

Он пояснил, что основанием для американского лидера требовать уступок от Украины будет не международное право, а "право силы".

"Сегодня право силы сильнее, чем сила права. Наступает эпоха хаоса и силовых решений. Путин же сказал, что готов остановиться только с учетом реалий на земле. И Трамп не будет ему возражать", — считает эксперт.

Жданов, тем не менее, уточнил, что самый вероятный сценарий развития событий при Трампе – это заморозка войны по линии боевого соприкосновения.

"Поэтому именно сейчас будут самые интенсивные бои, которые только сможет себе позволить Россия, исходя из ее сил. Российские войска будут стараться захватить как можно больше территории, причем неважно, в какой области", — подытожил военный эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают).

Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Однако украинский журналист Петр Шуклинов допускает, что Путин выпросил у Трампа "подарок к 9 мая" — 100 дней, за которые РФ попытается выбросить из Курской области войска Украины.

Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину., и президент США должен разыграть единственный свой козырь — экономическое давление на Россию. Американский лидер подтвердил прогноз Ауслендера. 22 января он публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — пообещал Путину Трамп.