Все сходится: Путин выпросил у Трампа подарок ко Дню Победы - но не учел три буквы

Цифра в 100 дней для окончания войны в Украине, озвученная спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом, не является случайной. Они истекут как раз к 9 мая, пишет 22 января портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного и журналиста Петра Шуклинова. Похоже, правитель РФ Владимир Путин получил от Белого дома подарок, чтобы сохранить лицо и выдавить ВСУ из Курской области. Ведь к инаугурации Трампа, как было запланировано, Россия этого сделать не успела.

Путин попробует за 100 дней, подаренных Трампом, выбить ВСУ из Курской области. Коллаж: портал "Комментарии"

"Трамп подарил Путину 100 дней, чтобы восстановить контроль на Курщине. О "24 часах" — забыл и выбросил, потому что уже получил должность, а с Путиным хочет договориться", — пишет Шуклинов.

Он поясняет, что президент США на самом деле дал 100 дней не Келлогу, о чем говорят публично, а Путину.

"Очевидно, Трампа об этом попросили. Кремль говорит, что никогда не сядет за стол переговоров, пока ВСУ на Курщине. Это будет унизительно для диктатора", — полагает журналист.

Шуклинов напоминает, что все дедлайны, которые Путин ставил для "освобождения" Курщины, сорваны. Новый дедлайн — начало февраля.

"Уже понятно, что он тоже не будет исполнен. И мясо из КНДР не помогает. ВСУ работают на высоте. Похоже, Путин попросил 100 дней, чтобы "решить этот вопрос". 100 дней – это будет как раз под 9 мая. Окружение Путина уже связывало эту дату и окончание войны (в Украине)", — поделился журналист.

Он допускает, что Кремль попытается "продать" переговоры к этой дате как вторую победу.

"Соединить вожделенное восстановление контроля на Курщине с переговорами, чтобы показать: смотрите, как и деды, мы снова смогли. Трамп, видимо, решил, что это хорошая идея – дать Путину сохранить лицо. Но и Трамп, и Путин еще удивятся. Простые решения никогда не работают. И это не сработает также", — прогнозирует Шуклинов.

Как писал портал "Комментарии", в Кремле ждут "большого гостя" из США в Москве ко Дню Победы. Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне, и Путин может к юбилею сделать заявление о некоей "победе" в Украине. Источник, близкий к Кремлю, не уточнил, кем может быть официальное лицо из Штатов, но сказал, что приезд Трампа "был бы фантастическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают).

Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину. Президент США подтвердил прогноз Ауслендера. 22 января он публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением.