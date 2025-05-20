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Трамп поставил перед фактом Зеленского, а не Путина: на что дал две недели

Трамп хочет оценить усилия Киева для прекращения огня

сегодня, 07:20 comments2081
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина готова к прекращению огня, однако ему нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп поставил перед фактом Зеленского, а не Путина: на что дал две недели

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", – отметил Трамп.

При этом президент США уточнил, что теперь ему нужно время, чтобы убедиться, что Украина делает достаточно, чтобы достичь прекращение огня, несмотря на то, что именно Россия усиливает эскалацию и отказывается от 30-дневного прекращения огня.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет", – заявил президент.

Зеленский Дональд Трамп назвал сильным парнем, с которым нелегко иметь дело. При этом Трамп подчеркнул, что Зеленскому пора остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит.

"Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", – отметил глава Белого дома.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Трамп с Путиным говорили около двух часов, содержание их брифингов практически противоположно. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1073125.html
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