В Европе растет беспокойство из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении России. Ослабление санкций, договоренности о поставках российского дизельного горючего и усилении давления на Киев вызывают опасения, что Вашингтон может склонять Украину к невыгодному мирному соглашению. Об этом пишет Euronews.

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Особую тревогу европейских чиновников вызывает перспектива обсуждения будущего Украины без полноценного участия украинской стороны. Владимир Путин предложил трехстороннюю встречу с участием Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В Европе опасаются, что подобный формат может позволить большим государствам обсуждать судьбу Украины без ее представителей.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила в Европейском парламенте, что американские переговорщики почти два года пытаются подтолкнуть Киев к капитуляции на российских условиях. По ее словам, Украина продолжает сопротивляться требованиям Кремля, в частности, благодаря поддержке европейских государств.

Один из высокопоставленных европейских чиновников в анонимном комментарии Euronews назвал ситуацию ужасающей. Он подверг критике подход, при котором переговоры с Путиным ведут американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, ранее работавшие в сфере недвижимости.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сообщения о возможном размораживании российских активов и возобновлении поставок российского газа в Европу в обмен на уступки Москвы. Европейские правительства выступили против таких идей, опасаясь, что экономические выгоды не заставят Кремль отказаться от территориальных претензий.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о приближении мирного соглашения между Украиной и Россией.