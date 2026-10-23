Трамп остаточно зганьбився брехнею про мир в Україні: відомий генерал шокував заявою

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа про наближення мирної угоди між Україною та Росією. На думку американського генерала, Москва не демонструє готовності до поступок, тоді як Вашингтон продовжує чинити тиск переважно на Київ. Про це повідомляє Welt.

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Годжес відкинув припущення про те, що завершення війни може бути вже близьким. Раніше, 21 жовтня, Трамп заявив, що сторони, можливо, наблизилися до мирного врегулювання більше, ніж будь-коли раніше. Однак американський військовий не бачить достатніх підстав для такого оптимізму.

"Ні, миру не видно. Смішно, що Трамп таке стверджує", — заявив Годжес, коментуючи слова американського президента.

Він також звернув увагу на переговори спеціального представника США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися в Санкт-Петербурзі. Зустріч тривала близько трьох годин. Віткофф назвав переговори конструктивними, але визнав, що попереду ще багато роботи.

На думку Годжеса, сам факт таких контактів не свідчить про готовність Кремля змінювати свою позицію. Генерал вважає, що американська адміністрація не висуває Москві достатньо вимог, натомість посилює тиск на Україну.

"Російська сторона не зробила жодної поступки. Трамп навіть не закликав їх до цього. Насправді він лише чинив тиск на Україну", — наголосив колишній командувач американських військ у Європі.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують атакувати прикордоння Сумської області, зосереджуючи найбільшу активність у Хотінській та Юнаківській громадах. Окупанти практично щодня намагаються проводити штурми, однак Сили оборони України відбивають ці атаки. Попри значні втрати в особовому складі та техніці, Росія утримує навпроти Сумщини угруповання чисельністю близько 40 тисяч військових. Про це розповів полковник Іван Шевцов, начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".