Трамп окончательно вызверился на Украину: какое срочное требование США вывело из себя Зеленского

Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, предупредив о возможных проблемах с доступом к разведывательной информации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times. По его словам, Киев уже не раз сталкивался с ситуациями, когда американская сторона не предупреждала о подготовке российских баллистических ударов.

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Зеленский объяснил, что сначала в США ссылались на технологические трудности, однако впоследствии прозвучало предупреждение о возможном ограничении разведывательной поддержки, если Украина не прекратит атаки на российские объекты. Президент отметил, что эти обстоятельства вместе с решениями по работе Starlink создают для Украины серьезные затруднения.

По словам главы государства, после заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии он поддержал эту инициативу и отдал соответствующий приказ Силам обороны. В течение трех дней украинские военные не наносили удары по российской энергетической инфраструктуре, однако Россия продолжала атаки на Украину. Впоследствии российские войска нанесли удары по ключевым энергетическим объектам, в частности в Киеве, применив баллистические ракеты.

Отдельно Зеленский обратил внимание на проблемы с использованием системы спутниковой связи Starlink. По его словам, скорость работы терминалов принудительно ограничилась, и президент считает это решением американской стороны, а не обычным техническим сбоем.

Он отметил, что такие ограничения влияют не только на военные операции, но и на логистику и обеспечение украинских военных. Starlink используют, в частности, для управления беспилотниками средней дальности, а также для поддержания связи при доставке бойцам пищи и воды. Зеленский объяснил, что при недостаточной скорости дроны могут стать легкой целью противника, что создает дополнительные риски для украинских защитников.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска днем 15 октября нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по обычному магазину в Одесской области. В результате атаки торговое заведение испытало частичные разрушения, также повреждены автомобили. Три человека получили ранения.