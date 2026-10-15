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Трамп остаточно визвірився на Україну: яка термінова вимога США вивела із себе Зеленського

США вже неодноразово не передавали Україні розвіддані про російські атаки

15 жовтня 2026, 14:40
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Клименко Елена

Сполучені Штати наполегливо рекомендували Україні припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, попередивши про можливі проблеми з доступом до розвідувальної інформації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times. За його словами, Київ уже неодноразово стикався з ситуаціями, коли американська сторона не попереджала про підготовку російських балістичних ударів.

Трамп остаточно визвірився на Україну: яка термінова вимога США вивела із себе Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Зеленський пояснив, що спочатку у США посилалися на технологічні труднощі, однак згодом пролунало попередження про можливе обмеження розвідувальної підтримки, якщо Україна не припинить атаки на російські об’єкти. Президент зазначив, що ці обставини разом із рішеннями щодо роботи Starlink створюють для України серйозні труднощі.

За словами глави держави, після заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир’я він одразу підтримав цю ініціативу та віддав відповідний наказ Силам оборони. Протягом трьох днів українські військові не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі, однак Росія продовжувала атаки на Україну. Згодом російські війська завдали ударів по ключових енергетичних об’єктах, зокрема в Києві, застосувавши балістичні ракети.

Окремо Зеленський звернув увагу на проблеми з використанням системи супутникового зв’язку Starlink. За його словами, швидкість роботи терміналів примусово обмежили, і президент вважає це рішенням американської сторони, а не звичайним технічним збоєм.

Він наголосив, що такі обмеження впливають не лише на військові операції, а й на логістику та забезпечення українських військових. Starlink використовують, зокрема, для керування безпілотниками середньої дальності, а також для підтримки зв’язку під час доставки бійцям їжі та води. Зеленський пояснив, що за недостатньої швидкості дрони можуть стати легкою ціллю для противника, що створює додаткові ризики для українських захисників.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська вдень 15 жовтня завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по звичайному магазину в Одеській області. Унаслідок атаки торговельний заклад зазнав часткових руйнувань, також пошкоджено автомобілі. Троє людей дістали поранення.



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