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Трамп очень недоволен ходом переговоров по войне в Украине: в Белом доме сделали новое заявление

В Белом доме обратили внимание, что Трамп недоволен позицией, как Украины, так и РФ

сегодня, 10:55
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной в переговорах для завершения войны. При этом официальный Вашингтон еще не потерял веру в то, что добиться прекращения войны возможно, ведь в США уверены, что имеют "рычаги влияния" в переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп очень недоволен ходом переговоров по войне в Украине: в Белом доме сделали новое заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились, он хочет, чтобы война закончилась", — заявила Левитт.

По ее словам, в администрации Дональда Трампа верят, что "имеют рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении". Пресс-секретарь подчеркнула, что США собираются использовать эти рычаги. При этом не стала раскрывать о каких именно рычагах идет речь, как и не стала говорить, когда они могут быть задействованы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в пятницу вечером Кремль довольно лаконично прокомментировал переговоры, которые завершились в Санкт-Петербурге спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Такое мнение озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Может ли май стать тем самым "дедлайном" после которого, в случае продолжения войны, Трамп может решиться на болезненные санкции против РФ? Какова вероятность, что война через месяц, как минимум, будет поставлена на паузу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AkQpLa77_0g
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