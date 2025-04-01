Трамп намекнул, что произойдет, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению

Нельзя исключать введения вторичных санкций против России, в случае, если российский диктатор Владимир Путин "не справится со своей работой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Трамп сделал во время встречи с представителями масс-медиа в Белом доме, пишет "Укринформ". При этом глава Белого дома добавил, что убежден в том, что у него есть ощущение, что Москва выполнит свою часть сделки.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей", – отметил президент США.

Он уточнил, что не хотел бы прибегать к введению вторичных тарифов против его нефти, но, по словам Трампа, он пойдет на это, если выяснится, что "Путин не справляется со своей работой".

В этом же контексте Дональд Трамп выразил убеждение, что российский лидер "выполнит свою часть сделки".

В то же время Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. По этому поводу он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", избежав упоминаний о том, что США в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.

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Также издание "Комментарии" сообщало — есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.



