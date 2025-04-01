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Трамп намекнул, что произойдет, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению

Президент США Трамп не исключает новых санкций против РФ, если Путин уйдет от подписания соглашения по прекращению войны в Украине

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей

Нельзя исключать введения вторичных санкций против России, в случае, если российский диктатор Владимир Путин "не справится со своей работой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Трамп сделал во время встречи с представителями масс-медиа в Белом доме, пишет "Укринформ". При этом глава Белого дома добавил, что убежден в том, что у него есть ощущение, что Москва выполнит свою часть сделки.

Трамп намекнул, что произойдет, если Путин "не справится со своей работой" по соглашению

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей", – отметил президент США.

Он уточнил, что не хотел бы прибегать к введению вторичных тарифов против его нефти, но, по словам Трампа, он пойдет на это, если выяснится, что "Путин не справляется со своей работой".

В этом же контексте Дональд Трамп выразил убеждение, что российский лидер "выполнит свою часть сделки".

В то же время Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свою часть. По этому поводу он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых", избежав упоминаний о том, что США в последний момент предложили совсем другой вариант договоренностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД назвали новый ответ Путина на предложение США о прекращении огня.

Также издание "Комментарии" сообщало — есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3976993-tramp-ne-viklucae-novih-sankcij-proti-rosii-akso-putin-ne-pide-na-ugodu.html
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