В США ответили, какая вероятность, что в ближайшие три недели наступит прекращение огня

Есть очень небольшая вероятность того, что Вашингтон, Киев и Москва смогут согласовать условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны

Прекращение огня между Россией и Украиной. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.

Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для правителя России Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, и заявил, что "это психологический дедлайн".

Президент США добавил, что он будет не в восторге, если выяснится, что путинский режим просто обманывает США.

"Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций в качестве предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море", – считают эксперты.

Аналитики напоминают, что 25 марта Москва заявила, что не будет выполнять согласованное прекращение огня в Черном море, пока Вашингтон не снимет санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, вовлеченных в международную торговлю продуктами питания и удобрениями, а издание Bloomberg 28 марта сообщило, что Россия требует от Европы восстановить подключение "Россельхозбанка" к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации Черноморского соглашения.

Специалисты отмечают, что таким образом Путин хочет прощупать границы дозволенного, а именно выяснить, будут ли Соединенные Штаты отвечать ее требованиям и подталкивать европейских партнеров поддержать ослабление санкций.

"Маловероятно, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель", – подытожили аналитики.

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