Трамп наконец это увидел: названа поразительная причина смены риторики президента США в Украину

Возможности Украины самостоятельно производить высокоточное вооружение, позволяющее эффективно поражать цели в глубоком тылу России, существенно повлияли на изменение позиции Дональда Трампа в отношении войны. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Фото: из открытых источников

"Действительно, риторика Трампа в последнее время претерпела заметные изменения. Уверен, что он ознакомился с украинскими беспилотниками, их эффективностью по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ, а также со статистикой уничтожения важных объектов. Плюс – экономические последствия для России: дефицит горючего, рост цен на бензин". подчеркнул эксперт.

Нарожный также предположил, что Трампу могли предоставить информацию об украинском ракетном производстве, способном наносить реальные удары по врагу, которые Россия не в состоянии остановить, даже с помощью своих систем, в частности "Искандеров".

По мнению эксперта, одним из главных аргументов является то, что, несмотря на длительную фазу войны, украинская армия не только удерживает позиции, но и совершает контрнаступательные действия.

"Мы уже более трех с половиной лет в состоянии полномасштабной войны. Даже при ограниченной помощи от НАТО, когда не хватает снарядов, авиации и других ресурсов, наши военные способны не только держать оборону, но и проводить успешные операции по отвоеванию территорий", — подчеркнул Нарожный.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые публично оценил результаты боевых действий в Курской области. В своей статье для ZN.UA он признал, что сделка имела слишком высокую цену.