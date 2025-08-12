В преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в российской столице дали понять, что Арктика может стать не только экономическим ресурсом, но и политическим рычагом в вопросе урегулирования войны против Украины.

Об этом сообщает издание The Spectator.

"Именно на Аляске и в Арктике сходятся экономические интересы наших стран и возникают перспективы реализации масштабных взаимовыгодных проектов", — заявил Юрий Ушаков, советник Путина по международным вопросам и бывший посол России в США. Его заявление свидетельствует, что арктическое сотрудничество в экономической сфере может стать одной из основных тем предстоящих переговоров.

Для Трампа крупные коммерческие соглашения традиционно являются важнейшим инструментом в политических переговорах. Аналогичный подход он применил недавно, выступая посредником в достижении мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, когда экономические выгоды помогли снять напряжение безопасности.

Арктика, по оценкам, содержит 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% природного газа. Россия контролирует почти половину этих залежей, что открывает возможности масштабной кооперации с американскими энергетическими корпорациями. Также развитие Северного морского пути способно уменьшить время доставки между странами Азии и Европы на 50%, что обещает значительные прибыли в сфере логистики.

Примеры подобного партнерства уже последовали. В 2011 году ExxonMobil и "Роснефть" заключили многомиллиардный контракт на совместные работы по разведке и бурению в Карском море, но реализацию остановили после санкций 2014 года. Восстановление такого формата могло охватить не только добычу нефти и газа, но и развитие LNG-терминалов, модернизацию портов и расширение судоходных возможностей.

Хотя официально прямая связь между Арктикой и войной в Украине не озвучена, аналитики считают, что Москва может использовать масштабные экономические инициативы в качестве "подсластителя" для получения политических уступок от США. Такой вариант, по их оценкам, мог бы предусматривать сохранение над Россией контроля над Крымом и частью Донбасса, демилитаризацию Украины и создание буферной зоны между ней и НАТО.

Для Украины решающим фактором остается американское оружие и финансовая поддержка. В случае угроз прекратить поставки Трамп мог бы заставить президента Владимира Зеленского пойти на компромиссы, ранее категорически отклонявшиеся в Киеве. Такой подход полностью соответствует его стилю переговоров: создание кризиса, обладание сильнейшей позицией и демонстрация готовности сорвать договоренность.

Ситуация для Украины остается уязвимой: армия истощена, экономика находится в сложном состоянии, а поддержка с Запада критически необходима. Обещания ЕС и Великобритании не способны компенсировать отсутствие американской военной помощи. Если Трамп заключит арктическое соглашение с Путиным, Киев рискует оказаться один перед российским наступлением.

В Брюсселе и Лондоне такой шаг, вероятно, вызвал бы возмущение с акцентом, что ни одно политическое урегулирование нельзя делать без участия Украины. Но моральные позиции европейских столиц вряд ли могут повлиять на реалии, если договоренность будет достигнута между Вашингтоном и Москвой.

Реакция вне западного альянса была бы другой. Китай, Индия, Бразилия и большинство стран Глобального Юга могли бы рассматривать даже выгодное для России прекращение войны как прагматический шаг, восстанавливающий торговлю и снижающую международное напряжение.

Для Трампа и Путина такой сценарий выглядел бы оптимальным: президент США получит "соглашение века", объединяющее экономические и политические преимущества, а российский руководитель сохранит территориальные достижения и откроет Арктику для иностранных капиталовложений. Украина же останется в стороне от процесса, что определит ее дальнейшую судьбу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры Трампа и Путина не предвещают ничего хорошего. Планируемая на пятницу встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является "победой на многих фронтах" для Кремля. Такую оценку происшествия дал профессор по российской политике Сэмюэл Грин в интервью Марку Остину, сообщает Sky News.

По словам эксперта, еще неделю назад Путин являлся объектом "разочарованной риторики" со стороны Белого дома. Однако российскому лидеру удалось "перевернуть сценарий" и продемонстрировать "добрую свободу" без значительных уступок. Грин подчеркнул, что ключевым моментом предстоящих переговоров является отсутствие на них "настоящего оппонента" Путина. По его мнению, Трамп и Путин снова применяют свою привычную тактику — "заставлять всех гадать", что является элементом их политической игры.