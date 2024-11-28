Трамп может принудить Путина к миру: назван рабочий вариант

В будущей администрации Дональда Трампа обсуждают возможные сценарии переговоров между Украиной и Россией, а также определение участников и параметров соглашения. Центральную роль в этом процессе должны играть европейские страны.

Дональд Трамп

Однако, по мнению дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, реализация такого сценария пока выглядит маловероятной. В эфире 24 канала он отметил, что переговоры возможны только при желании обеих сторон достичь результата.

По его словам, во время переговоров каждая сторона имеет свою цель, но их предпосылка — готовность к компромиссам. Он также подчеркнул, что заставлять Украину вести прямые переговоры с Россией — ошибочный подход.

"С одной стороны должны сидеть 50 стран, образовавших "Рамштайн", а с другой – террористическая Россия. Тогда можно говорить о каком-то результате. А если нам говорят договариваться с Путиным, то это не та позиция, которая может привезти решения", — подчеркнул Огрызко.

По его словам, общий подход Украины и западных стран может заставить российского диктатора понять тщетность своих попыток давить на Киев. Для успеха необходима единая дипломатическая стратегия.

В этом контексте сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина является одной из самых богатых стран по запасам природных ресурсов. Он призвал Соединенные Штаты помочь Украине выиграть войну, чтобы, по словам Трампа, "вернуть наши деньги".

Большинство ресурсов расположено на востоке Украины, что требует не только освобождения территорий, но и гарантий безопасности. Как отметил Огрызко, этот вариант является рабочим. Он не означает, что Украина должна предоставить все ресурсы американцам. Речь идет о взаимодействии, распределении и совместном производстве. Это предмет переговоров, но сама идея верна, добавил дипломат.

Огрызко также отметил, что важным аспектом сотрудничества является загрузка американского военно-промышленного комплекса по заказам для Украины и Европы. Это может стать дополнительным стимулом для новой администрации США поддерживать проукраинскую позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в окружении Трампа начали обсуждать идею членства Украины в НАТО в обмен на территории.



