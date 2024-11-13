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Трамп может предложить создание буферной зоны в Украине: в чем опасность такой идеи

Newsweek пишет о том, что Путин может использовать "буферную зону" для дальнейшего продвижения в Украине

13 ноября 2024, 14:35
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Кравцев Сергей

Один из возможных сценариев окончания войны в Украине, который, как считается, может продолжить новоизбранный президент США Дональд Трамп, предусматривает замораживание конфликта и создание демилитаризованной зоны в Украине. Однако, эта идея довольно спорная и может нести риски для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek.

Трамп может предложить создание буферной зоны в Украине: в чем опасность такой идеи

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Путин, с большой долей вероятности, просто использует это разделение, как линию фронта для следующего вторжения в Украину.

СМИ отмечает, пока нет ясности, где будет располагаться демилитаризованная зона. Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что скорее всего она пройдет по нынешней линии разграничения. Однако непонятно, будет ли ДМЗ пересекать международно признанную границу между Россией и Украиной, учитывая военное присутствие Киева в части Курской области РФ.

Также дискутируется вопрос о том, насколько широкой будет зона, согласятся ли европейские военные следить за тем, чтобы в ней не проводились российские или украинские военные операции, и будет ли она долговечной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве обороны США воздержались от озвучивания официальной позиции относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда конец войны: действительно ли существует мирный план Трампа.




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Источник: https://www.newsweek.com/ukraine-ceasefire-dmz-demilitarized-zone-donald-trump-russia-1984307
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