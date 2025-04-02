Трамп лишает украинцев надежды на воплощение их заветной мечты

Президент США Дональд Трамп ставит под угрозу возможность возвращения домой убежавших от войны украинцев, говорится в материале Financial Times.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Екатерина покинула оккупированный Мелитополь три года назад, надеясь на скорейшее возвращение и встречу с родными. Но, наблюдая за переговорами между администрацией Трампа и Россией по прекращению войны, ее надежды со временем угасли.

"Мы видим, что вопрос оккупированных территорий не обсуждается. Теперь все кажется понятным, и мы не ждем скорой встречи с родителями", — говорит Екатерина.

Она является одним из многочисленных украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Сначала Екатерина надеялась, что ее пребывание за границей будет временным. Однако две недели превратились в три года. Теперь она опасается, что больше не сможет вернуться домой.

Остальные переселенцы, с которыми общалась Financial Times, выражают подобные опасения. Они переживают, что переговоры в Саудовской Аравии приведут к уступкам России, а администрация Трампа не раз демонстрировала безразличие к их судьбе. Вашингтон не считает Россию агрессором, а задержка военной помощи Украине усилила опасения по поводу возможных территориальных компромиссов.

Многие украинцы уже поняли, что Россия вряд ли откажется от оккупированных территорий. От аннексии Крыма в 2014 году до начала полномасштабной войны Москва лишь усиливала контроль над захваченными землями. Утрата части Курской области этой весной окончательно похоронила надежды на обмен территориями. Однако многие переселенцы продолжают искать возможности для возвращения. Екатерина, как и тысячи других, осталась в Запорожье, ближайшем к ее родному городу, несмотря на близость к линии фронта.

По данным Киевского международного института социологии, количество украинцев, готовых к территориальным уступкам ради мира, выросло с 8% в 2022 году до 39% в 2025-м. Одновременно почти половина населения категорически против любых компромиссов.

"Я не хочу, чтобы люди продолжали гибнуть", — говорит Максим, еще один переселенец из Мелитополя.

Он, как и Екатерина, стремится к справедливости — возможности хотя бы временно вернуться домой, забрать свои вещи и продать имущество

Ранее портал "Комментарии" писал, что 15 млрд грн Правительство направило на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.