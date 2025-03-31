Трамп и Путин придумали, как довести Украину до проигрыша: план уже в действии

Проект соглашения по полезным ископаемым и не только, который США предлагают Украине, изложен на 58 страницах. Согласно проекту соглашения, создается фонд в штате Делавер, он будет действовать по законам этого штата, говорит руководитель энергетических программ Центра Разумова Владимир Омельченко.

Путин и Трамп

Основателями фонда со стороны США станет Международная инвестиционная корпорация развития (DFC), со стороны Украины – правительство.

Базовым вкладом от США в Фонд должна стать помощь Украины с 2022 года для защиты от агрессии. Стороны признают, что Украина получила финансовое преимущество от получения этой помощи.

То есть, говорит Омельченко, Украина должна признать, что полученная ею грантовая помощь от Конгресса США становится долговыми обязательствами Украины. При этом, добавляет эксперт, среди проблемных пунктов соглашения есть то, что преимущество в Наблюдательном совете будет у американской стороны (3 члена из 5). Кроме того, наполнение Фонда от Украины будет производиться за счет полученных роялти от добычи минералов, нефти, газа, портовой инфраструктуры, нефтепродуктов, LNG терминалов по регазификации.

Более того, это соглашение будет бессрочным, а Украина может из него выйти только с согласия американской стороны. Также документ предусматривает налоговый и правовой режим деятельности Фонда по законодательству штата Делавэр. И главное, это соглашение не соответствует Конституции Украины.

В этом проекте соглашения, говорит Омельченко, речь уже не идет только о редкоземельных металлах, но в него включены практически ведущие источники наполнения государственного бюджета. То есть и без того критически дефицитный госбюджет станет еще гораздо меньше, что сделает невозможным выполнение социальных обязательств и даже минимально необходимое финансирование ВСУ.

Омельченко говорит, что существуют все основания утверждать, что США и РФ сейчас ведут активные переговоры о возвращении в двухполярный мир (плюс определенная зона отводится КНР), как это было во время Холодной войны, из-за разделения регионов на зоны влияния.

Однако, по его словам, Украина мешает реализации этого плана из-за невероятного сопротивления российской агрессии.

"Так как Кремль не способен покорить Украину военным путем, то решено это сделать через отказ в поставках оружия и финансового коллапса. Фактически Украину загоняют в цугцванг, где для нее нет хороших ходов – все ведут к проигрышу. Если заключим Соглашение, попадем в финансовую ловушку, если не заключим – скажут, что Украина заняла неконструктивную позицию в отношениях с США и не желает приближения мира", — говорит Омельченко.

По его словам, это послужит поводом для прекращения поставок оружия и дальнейшего сближения между США и РФ.

В этой ситуации, по его мнению, Украине нужно не исключать соглашений с США, а предлагать свой вариант, указывая вариант американцев нарушает Конституцию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР говорят, что Украина не должна сдавать США свои национальные интересы.



