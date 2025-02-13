Трамп и Путин определили дату перемирия на фронте: согласится ли Украина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, постараются достичь прекращения огня в Украине к Пасхе 20 апреля или 9 мая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Владимир Путин

По словам одного из украинских чиновников, Путин может попытаться заключить соглашение в символический день.

"После того как Дональд Трамп начал прямые мирные переговоры с Москвой, минуя Киев и европейских союзников, российский президент сейчас как никогда близок к тому, чтобы получить то, чего он хотел от своего трехлетнего вторжения", — отметили в издании.

Основной целью Кремля остается создание новой системы безопасности, которая обеспечит России зону влияния в Европе, аналогичную той, которую Советский Союз получил после Ялтинской конференции 1945 года.

По данным FT, США могут быть готовы пойти на уступки. Министр обороны Пит Гегсет выступил против вступления Украины в НАТО и возвращения ее территорий, а в разговорах между Трампом и Путиным обсуждалось "двустороннее экономическое сотрудничество". Это может свидетельствовать о намерениях Вашингтона смягчить санкции против Москвы. Кроме того, Трамп, вероятно, стремится снизить обязательства США перед НАТО, передав европейским странам больше ответственности за безопасность.

При этом директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев отмечает, что ситуация сейчас более выгодна для Путина, чем когда-либо за три года войны. По его словам, если США прекратят военную и дипломатическую поддержку Украины, а также передачу разведданных, Киев окажется в крайне сложном положении. Даже если европейские страны активизируются, преодолеть этот кризис будет непросто, добавил он.

В материале отмечается, что в американскую делегацию, предназначенную для переговоров с Россией, не включили спецпредставителя Кита Келлогга, призвавшего к ужесточению санкций против Москвы и продлению военной помощи Украине.

"Это говорит о том, что администрация не собирается серьезно относиться к основным проблемам Украины. Путин воспринял бы это как одобрение его взгляда на мир и шаг к реализации его мечты о действительно глубоких разногласиях между США и Европой", — заявил бывший высокопоставленный американский чиновник.

По информации издания, Украина рассчитывала убедить Трампа в необходимости единой позиции по переговорам с Россией и даже предложила доступ к своим залежам полезным ископаемым в обмен на поддержку США.

Впрочем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что наладить тесный контакт с командой Трампа пока сложно. По его словам, "нужно время", чтобы выстроить такие же отношения, как были с администрацией Байдена.

Пока Киев и его европейские партнеры с тревогой следят за развитием событий, опасаясь, что США могут заключить невыгодное для Украины соглашение, подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине посоветовали разорвать отношения с США.



