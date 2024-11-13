Трамп хочет буферную зону в Украине: чьи войска могут обеспечить ее стабильность

Создание так называемой буферной зоны вдоль границы между Украиной и Россией протяженностью 1200 км потребует значительных миротворческих сил, отметил в интервью "Главреду" военный эксперт Олег Жданов. Однако он сомневается в способности любой страны предоставить такие гарантии для поддержания прекращения огня. Жданов подчеркивает, что Великобритания не готова направить собственные войска в Украину для прямого столкновения с Россией, поэтому миротворческие силы могут находиться только под эгидой ООН, по аналогии с присутствием ООН на линии разграничения на Кипре.

Дональд Трамп

Относительно потенциальных поставщиков миротворческих сил эксперт отмечает, что, вероятно, НАТО не предоставит своих военных для защиты Украины. Ранее такие страны как Финляндия и Швеция рассматривали возможность направления контингента, но сейчас они являются членами НАТО и не готовы к этому шагу. Жданов иронизирует, что остаются лишь маловероятные кандидаты, такие как Папуа-Новая Гвинея или Буркина-Фасо.

Он также обращает внимание на предварительные заявления российских политиков о присутствии западных инструкторов в Украине. К примеру, Дмитрий Медведев заявил, что, в случае направления Францией инструкторов для ВСУ, Россия может организовать их целенаправленное уничтожение, провоцируя реакцию Парижа. Такие комментарии, по словам Жданова, заставляют европейских лидеров, таких как Эммануэль Макрон, вести себя более осторожно по поводу поддержки Украины.

Кроме того, Жданов напомнил, что после подписания Минских соглашений Россия формально соблюдала условия прекращения огня только две недели. Однако после этого начались нарушения, в частности, перемещение российской техники, которая днем оставалась на верифицированных площадках, а ночью возвращалась на позиции для обстрелов. Жданов отмечает, что даже при присутствии международных гарантов, таких как Ангела Меркель и Франсуа Олланд, Россия пренебрегала условиями соглашений.

По мнению Жданова, Россия не откажется от своей политической цели – контроля над Украиной. Он считает, что есть два варианта для прекращения этой цели: либо капитуляция Украины, либо военный разгром российской армии, что сейчас невозможно из-за ограниченных поставок вооружения со стороны союзников. Следовательно, конфликт рискует затянуться в виде "войны на истощение" или быть замороженным, хотя механизма для замораживания на данный момент нет.

Вопрос о возможности введения европейских или британских сил для создания буферной зоны остается открытым. По мнению эксперта, сценарий, по которому Лондон или другие европейские страны направят значительный контингент в Украину, выглядит маловероятным. Он подытоживает, что вероятнее Британия и Франция попытаются убедить США разрешить Украине совершать удары по целям в России, чем направить собственные войска на линию разграничения, в частности, учитывая риски гибели своих солдат и последующий ответ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может предложить создание буферной зоны в Украине.



