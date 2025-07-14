Трамп готовит тройной удар по Путину: о чем идет речь

После того, как российский диктатор Путин дерзко отказал президенту США Трампу играть по новым предложенным правилам игры, можно ожидать одобрения Трампа на внесение на голосование законопроекта в Сенате касательно введения 500% санкций для стран, которые покупают российскую нефть. Это станет первым ударом США по России. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, один из авторов этого законопроекта Линдси Грэм давал интервью на американском ТВ по этому поводу и давал разъяснения, какие изменения хочет внести Трамп в этот законопроект. Очевидно, что он уже "созрел" дать добро на внесение законопроекта на голосование в Сенате, а затем и в Палате Представителей. Но хочет при этом иметь полный контроль и возможность отменять и корректировать размер санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Потому что в ином случае это спровоцирует новую торговую войну с тем же Китаем, который является крупнейшим наряду с Индией покупателей российской нефти.

"Во-вторых, он может объявить о выделении Украине военной помощи. Впервые с момента вступления в полномочия президента США. Такая опция у него есть даже без одобрения Конгресса США в размере 4-5 млрд долларов", – отметил политолог.

Он продолжает, в-третьих, Трамп в присущей ему манере может сделать громкие заявления о том, что будет продавать американское оружие европейским странам, которые затем будут передавать его Украине. А США теперь будут не "дарить" десятки миллиардов долларов Украине, а зарабатывать. Есть ещё опция конфискации замороженных активов России в размере около 5 млрд долларов, но тут пока спорный момент, активирует ли Трамп активирует эту опцию.

"От Трампа что угодно можно ожидать, если он наконец-то осознает, что все эти полгода Путин "водил его занос" и рассердится "не по-детски", – подытожил Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он не откажется от очередной эскалации. Основной удар российские войска сделают на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. Об этом сообщает изданме "Axios", со ссылкой на источники.



