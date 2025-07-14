Следующие 60 дней станут решающими: о чем Путин предупредил Трампа во время разговора

В ходе телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он не откажется от очередной эскалации. Основной удар российские войска сделают на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает изданме "Axios", со ссылкой на источники.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что осведомленной источник подтвердил, что в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом, который состоялся 3 июля, хозяин Кремля четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию в войне с Украиной.

В частности, Трамп рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней снова предпримет попытки оккупировать территорию в административные границы украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.

Президент США сказал Макрону, что глава Кремля "хочет забрать все это".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп снова всех заинтриговал, анонсировав, что 14 июля сделает "большое заявление" по поводу России. Но, похоже в Кремле уже решили, как будут реагировать на заявления и действия США, а именно – Путин мечтает о новом большом наступлении российской армии, чтобы прорвать фронт в Украине. Об этом пишет немецкий таблоид BILD.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.



