Трамп готовит Путину возвращение на Запад: раскрыто план сделки за счет Украины

Президент США Дональд Трамп активизировал усилия по возвращению российского лидера Владимира Путина в международную дипломатическую повестку, одновременно усиливая давление на Украину. Как пишет The New York Times, глава Белого дома рассматривает Владимира Зеленского как одно из главных препятствий на пути к заключению мирного соглашения.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, Вашингтон пытается убедить Киев отказаться от части территориальных требований, представляя возможную сделку как шанс для Украины получить экономические выгоды. Однако для этого украинской стороне придется пересмотреть собственные "красные линии".

Одним из ключевых этапов дипломатических контактов должны стать переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской стороной в Осло. Затем, как ожидается, Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отправятся в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

NYT предполагает, что в рамках контактов может обсуждаться освобождение американца Стивена Хаббарда, которому около 75 лет. В России его приговорили к лишению свободы по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Возможное освобождение заключенного могло бы стать для Трампа заметным внешнеполитическим результатом, тогда как для Кремля такой шаг, по оценке издания, не потребовал бы существенных уступок.

Более широкая цель Вашингтона, как пишет газета, заключается в нормализации отношений с Москвой и возвращении России к взаимодействию с Западом. Американская администрация, вероятно, рассчитывает, что дипломатическое сближение позволит сдерживать дальнейшие амбиции Кремля.

На этом фоне также обсуждается возможность встречи лидеров США, России и Китая. Однако остается открытым главный вопрос: приведут ли эти контакты к устойчивому миру или Украина столкнется с попыткой навязать ей условия без достаточных гарантий безопасности. Изложенные сценарии отражают оценки и предположения NYT, а не подтвержденные договоренности сторон.

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