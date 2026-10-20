Трамп готує Путіну повернення на Захід: розкрито план операції за рахунок України

Президент США Дональд Трамп активізував зусилля щодо повернення російського лідера Володимира Путіна в міжнародний дипломатичний порядок денний, одночасно посилюючи тиск на Україну. Як пише The New York Times, глава Білого дому розглядає Володимира Зеленського як одну з головних перешкод на шляху до укладання мирної угоди.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Вашингтон намагається переконати Київ відмовитись від частини територіальних вимог, представляючи можливу угоду як шанс для України отримати економічні вигоди. Однак для цього українській стороні доведеться переглянути власні червоні лінії.

Одним із ключових етапів дипломатичних контактів мають стати переговори спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа з українською стороною в Осло. Потім, як очікується, Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер вирушать до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним.

NYT припускає, що у рамках контактів може обговорюватися звільнення американця Стівена Хаббарда, якому близько 75 років. У Росії його засудили до позбавлення волі за звинуваченням у участі у бойових діях на боці України. Можливе звільнення ув'язненого могло б стати для Трампа помітним зовнішньополітичним результатом, тоді як для Кремля такий крок, за оцінкою видання, не зажадав би істотних поступок.

Більш широка мета Вашингтона, як пише газета, полягає в нормалізації відносин із Москвою та повернення Росії до взаємодії із Заходом. Американська адміністрація, напевно, розраховує, що дипломатичне зближення дозволить стримувати подальші амбіції Кремля.

На цьому фоні також обговорюється можливість зустрічі лідерів США, Росії та Китаю. Однак залишається відкритим головне питання: чи призведуть ці контакти до сталого світу, чи Україна зіткнеться зі спробою нав'язати їй умови без достатніх гарантій безпеки. Викладені сценарії відображають оцінки та припущення NYT, а не підтверджені домовленості сторін.

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