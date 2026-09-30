Трамп готовит новые возможности для Путина: эксперт предупредил о самом плохом сценарии для Украины



















Политолог Виктор Бобиренко подверг резкой критике отдельные подходы администрации президента США Дональда Трампа к России и Украине. По его мнению, идея ослабления санкций в обмен на освобождение политических заключенных может создать опасный прецедент, которым авторитарные режимы попытаются воспользоваться.

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Бобиренко обратил внимание на информацию о возможной модели договоренностей, согласно которой Россия могла бы получать ослабление ограничений в обмен на увольнение удерживаемых лиц. Политолог считает, что подобный подход может стимулировать новые увлечения людей ради дальнейшего торга.

"Если мы видим подобные инициативы — давайте обменяем, ослабим им санкции, они нам вернут своих политзаключенных, — то Путин завтра же сто новых наберет и скажет: "А давайте еще поставляйте, еще что-нибудь"", — заявил Бобиренко.

Эксперт также подверг критике идею использования масштабных бизнес-договорений с Россией как инструмента приближения мира. По его словам, экономическое сближение само собой не гарантирует прекращения российской агрессии.

Отдельно Бобиренко высказался по поводу ситуации вокруг отношений Украины и Южной Кореи. Он считает, что публичные заявления Киева о северокорейских военнопленных могли осложнить дипломатический диалог с Сеулом.

"Южнокорейцы, то есть Республика Корея, у них в Конституции записано, что они воюющей стране не могут передавать никаких вооружений", — отметил политолог.

По словам Бобиренко, украинским властям следует внимательнее относиться к отношениям с государствами, которые поддерживают Украину финансово или военно. Он также подверг критике попытки объяснять дипломатические проблемы внешними причинами вместо публичного признания собственных просчетов.

В то же время особое внимание эксперт уделил внутренней ситуации в Украине. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен обеспечить более активную работу парламента и принятие законов, способных привлечь необходимое финансирование.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия утром 30 сентября продолжила массированную атаку на Киев. На фоне работы сил противовоздушной обороны в столице было зафиксировано падение обломков и попадание в разных районах города.