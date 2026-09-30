Київ вкотре здригнувся від страшних вибухів: Путін вдарив по західному посольству, відомо про загиблого

Росія вранці 30 вересня продовжила масовану атаку на Київ. На тлі роботи сил протиповітряної оборони у столиці зафіксували падіння уламків та влучання в різних районах міста. Серед іншого, повідомлялося про можливе падіння уламків на території одного із західних дипломатичних представництв.

Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, інцидент стався у Шевченківському районі. На місце оперативно направили екстрені служби для перевірки обставин та ліквідації наслідків атаки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки пошкодження зафіксували в кількох районах столиці. Зокрема, у Солом’янському районі виникла пожежа на складському об’єкті. Рятувальники працювали на місці займання.

Наслідки атаки виявилися трагічними. За даними міської влади, у столиці є загиблі та постраждалі. Оперативна інформація щодо кількості жертв та характеру пошкоджень уточнюється.

Масований удар РФ по Києву відбувався на тлі комбінованої атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Влада закликала мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ракетної й дронової небезпеки.

Окрему увагу привернув інцидент у Шевченківському районі, де, за попередніми даними, уламки могли впасти поблизу дипломатичного представництва. Остаточні обставини та характер пошкоджень мають встановити фахівці після завершення роботи на місці.

Російські удари також спричинили пошкодження цивільної та нежитлової інфраструктури столиці. Київські служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та обстежувати місця падіння уламків.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує накопичувати ударні засоби для масованих атак по Україні, причому особливу увагу зараз привертає ракетне озброєння. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що інформація про нібито накопичення Росією 13 тисяч реактивних "Гераней-2" не відповідає реальним виробничим можливостям РФ.