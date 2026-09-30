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Трамп дозвлолить Путіну в рази збільшити терор України: експерт приголомшив задумом США

Політолог Віктор Бобиренко заявив, що можливе послаблення санкцій в обмін на звільнення політв’язнів може створити небезпечний прецедент

30 вересня 2026, 12:10
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Клименко Елена








Політолог Віктор Бобиренко різко розкритикував окремі підходи адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії та України. На його думку, ідея послаблення санкцій в обмін на звільнення політичних в’язнів може створити небезпечний прецедент, яким авторитарні режими спробують скористатися.

Трамп дозвлолить Путіну в рази збільшити терор України: експерт приголомшив задумом США

Фото: з відкритих джерел

Бобиренко звернув увагу на інформацію про можливу модель домовленостей, за якою Росія могла б отримувати послаблення обмежень в обмін на звільнення утримуваних осіб. Політолог вважає, що подібний підхід може стимулювати нові захоплення людей заради подальшого торгу.

"Якщо ми бачимо подібні ініціативи — давайте обміняємо, послабимо їм санкції, вони нам повернуть своїх політв’язнів, — то Путін завтра ж сто нових набере і скаже: “А давайте ще поставляйте, ще щось”", — заявив Бобиренко.

Експерт також розкритикував ідею використання масштабних бізнесових домовленостей із Росією як інструменту наближення миру. За його словами, економічне зближення саме по собі не гарантує припинення російської агресії.

Окремо Бобиренко висловився щодо ситуації навколо відносин України та Південної Кореї. Він вважає, що публічні заяви Києва щодо північнокорейських військовополонених могли ускладнити дипломатичний діалог із Сеулом.

"Південнокорейці, тобто Республіка Корея, у них у Конституції записано, що вони воюючій країні не можуть передавати жодних озброєнь", — зазначив політолог. 

За словами Бобиренка, українській владі варто уважніше ставитися до відносин із державами, які підтримують Україну фінансово або військово. Він також розкритикував спроби пояснювати дипломатичні проблеми зовнішніми причинами замість публічного визнання власних прорахунків.

Водночас окрему увагу експерт приділив внутрішній ситуації в Україні. На його думку, президент Володимир Зеленський має забезпечити активнішу роботу парламенту та ухвалення законів, які можуть сприяти залученню необхідного фінансування.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія вранці 30 вересня продовжила масовану атаку на Київ. На тлі роботи сил протиповітряної оборони у столиці зафіксували падіння уламків та влучання в різних районах міста. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PEbvO--Lxsw
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