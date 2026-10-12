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Трамп готовит наибольшее давление на Украину с начала войны: эксперт предупредил о страшных последствиях

Вашингтон может использовать поставки оружия и обмен разведданными, чтобы добиться ограничения украинских ударов по России, однако встречные обязательства Москвы остаются неопределенными

12 октября 2026, 12:55
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Клименко Елена








Администрация президента США Дональда Трампа может прибегнуть к военной помощи и обмену разведывательными данными, чтобы заставить Украину сократить удары по российским объектам. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, комментируя позицию Вашингтона по так называемому энергетическому перемирию.

Трамп готовит наибольшее давление на Украину с начала войны: эксперт предупредил о страшных последствиях

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, представители американской администрации контактировали с украинскими должностными лицами и европейскими партнерами, пытаясь добиться прекращения или отсрочки атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Среди возможных мер давления, как отметил Рейтерович, — ограничение поставок вооружения через европейский механизм закупок и прекращение обмена разведывательной информацией.

"В частности, администрация Трампа угрожает остановить механизм закупки оружия для Украины", — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что американские чиновники поднимали вопрос обмена разведданными во время контактов с европейскими столицами. Такая информация вызывает беспокойство, ведь разведывательные данные имеют важное значение для оценки российских угроз и планирования украинской обороны.

"Сообщение содержало угрозы прекратить обмен разведданными, что тоже очень важно и актуально для Украины", — отметил Рейтерович.

По мнению политолога, главная проблема состоит в том, что от Киева могут потребовать односторонних уступок без четких гарантий, что Россия также прекратит атаки. В таком случае Украина рискует потерять эффективные инструменты противодействия российской военной машине, тогда как у Москвы не будет достаточных стимулов изменять свою тактику.

Портал "Комментарии" уже писал , что высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что проводить выборы в Украине во время войны нецелесообразно. Она подчеркнула, что предпосылкой для голосования должно стать прекращение огня, а международное давление необходимо направить на Россию.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G7VZ-0Gz0Zw
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