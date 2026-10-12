Трамп готовит наибольшее давление на Украину с начала войны: эксперт предупредил о страшных последствиях



















Администрация президента США Дональда Трампа может прибегнуть к военной помощи и обмену разведывательными данными, чтобы заставить Украину сократить удары по российским объектам. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, комментируя позицию Вашингтона по так называемому энергетическому перемирию.

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По словам эксперта, представители американской администрации контактировали с украинскими должностными лицами и европейскими партнерами, пытаясь добиться прекращения или отсрочки атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Среди возможных мер давления, как отметил Рейтерович, — ограничение поставок вооружения через европейский механизм закупок и прекращение обмена разведывательной информацией.

"В частности, администрация Трампа угрожает остановить механизм закупки оружия для Украины", — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что американские чиновники поднимали вопрос обмена разведданными во время контактов с европейскими столицами. Такая информация вызывает беспокойство, ведь разведывательные данные имеют важное значение для оценки российских угроз и планирования украинской обороны.

"Сообщение содержало угрозы прекратить обмен разведданными, что тоже очень важно и актуально для Украины", — отметил Рейтерович.

По мнению политолога, главная проблема состоит в том, что от Киева могут потребовать односторонних уступок без четких гарантий, что Россия также прекратит атаки. В таком случае Украина рискует потерять эффективные инструменты противодействия российской военной машине, тогда как у Москвы не будет достаточных стимулов изменять свою тактику.

Портал "Комментарии" уже писал , что высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что проводить выборы в Украине во время войны нецелесообразно. Она подчеркнула, что предпосылкой для голосования должно стать прекращение огня, а международное давление необходимо направить на Россию.