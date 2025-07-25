Трамп еще может перезапустить переговоры по Украине: что нужно сделать

Несмотря на то, что кажется, что переговорный кейс в Украине окончательно зашел в тупик, на самом деле есть варианты, которые еще могут сработать. А нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. Даже сам Путин не знает, на что он может согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон. Такое мнение в материале для The New York Times выразил обозреватель Сэмюэл Чарап.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик считает, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.

"Американские посредники могли бы использовать челночную модель Киссинджера или вести переговоры в третьей стране с постоянно действующими там делегациями России и Украины", — допустил обозреватель.

Чарап считает, что на какое-то время Трампу самому потребуется позволить переговорщикам обговорить этот вопрос.

"Он может время от времени вмешиваться, чтобы выйти из тупика, или, в конце процесса, заключить сделку. Но он не может управлять дипломатическим процессом изо дня в день", — подчеркнул обозреватель

Чарап отметил, что настойчивость Трампа в прекращении войны в Украине уже принесла некоторые важные результаты. Он значительно изменил ход переговоров, и благодаря его сочетанию кнута и пряника начался целый ряд консультаций.

Хотя консультации не привели к концу войны, благодаря им состоялся целый ряд обменов военнопленными и телами погибших.

В публикации говорится, что вновь активизированные дипломатические усилия США могли бы преодолеть этот тупик, подтолкнув стороны к выработке рамочного соглашения — документа, определяющего параметры окончательного урегулирования.

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