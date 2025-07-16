Трамп дал согласие Путину на продолжение наступления в Украине: объяснение экс-главы МИД

Все те заявления, которые президент США Дональд Трамп сделал в Белом доме, призывая Россию прекратить войну в Украине за 50 ближайших дней – это не угрозы и не ультиматумы, а открытое подыгрывание российскому диктатору Путину, которого Трамп все еще хотел бы видеть своим партнером. Такое мнение в интервью сайту "Обозреватель" высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Дипломат призвал вспомнить последний телефонный разговор Трампа с Путиным, в ходе которого диктатор заявил Трампу о планах наступления в течение 60 дней.

"А теперь Трамп публично отвечает: "Хорошо, у тебя есть 50 дней, чтобы прийти в себя. Чтобы договориться. Потому что, если ты дальше продолжишь – тогда "Томагавки" полетят тебе на голову", — сказал Огрызко.

Экс-министр считает, что заявление Трампа может быть игрой, формой публичного предупреждения или своеобразным ультиматумом. И оно еще раз подтверждает, что Трамп не хочет тотального поражения России.

Огрызко считает, что Трамп еще не понял, что с Россией никакого партнерства быть не может. Он еще надеется, что с кем-то в Кремле это еще возможно сделать.

"Сейчас он выбрал тактику: не рвать окончательно, не сжигать все мосты. Оставить поле для маневра. А дальше, мол, посмотрим, что из этого получится", — высказал свое мнение бывший чиновник.

При этом Владимир Огрызко согласен с тем мнением, что верить Дональду Трампу на слово очень сложно. Он такой человек, который сегодня может говорить одно, завтра – другое, а послезавтра – третье.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль фактически отверг требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



