Правительство Польши владеет секретным оружием, которое может помочь склонить кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Трамп и Дуда. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, когда Конгресс США разблокировал помощь Украине США и поддержал выделение пакета помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, законодатели из ныне оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (ПиС) поспешили заявить, что это произошло благодаря влиянию их президента Анджея Дуды, который всего несколькими днями ранее встретился с Трампом в Нью-Йорке. Он обсудил с Трампом военные потребности Украины, а также встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Издание утверждает, несмотря на то, что в разделенной Польше, где существуют разногласия между правительством премьер-министра Дональда Туска и "ПиС", существует "редкое согласие" о необходимости перетянуть на свою сторону Трампа.

Как отмечают журналисты "Politiko", встреча Дуды совпала с изменением политики бывшего президента США и Республиканской партии в отношении Украины. Трамп, который ранее положительно отзывался о Путине и осуждал политические проблемы Украины, днем позже опубликовал заявление на своих аккаунтах в социальных сетях:

"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайся, Европа, двигайся!", — говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что Трамп предпочитает, чтобы его хвалили и уважали на публике. Например, политики "ПиС" всегда выступают на собраниях американских консерваторов, а Дуда был одним из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой на выборах 2020 года. Также в 2018 году администрация "ПиС" рассматривала возможность назвать базу в Польше "Форт Трамп", чтобы побудить Белый дом разместить там американские войска.

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